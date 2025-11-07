En ce moment Juste avant de tomber Benjamin BIOLAY
Loisir. Cette semaine, Tendance Ouest vous offre la possibilité de remporter votre escapade romantique à deux dans plus de 1 300 adresses au choix.

Publié le 07/11/2025 à 09h00 - Par Kevin
Jeu. Gagnez votre week-end romantique à deux !
Cette semaine, remportez votre escapade romantique à deux dans plus de 1 300 adresses exceptionnelles. - Généré par IA

Et si vous vous offriez un vrai moment à deux ?

Une parenthèse rien qu'à vous… Une nuit dans un château, un dîner aux chandelles dans un manoir normand, ou un petit-déjeuner au lever du soleil dans une cabane perchée dans les arbres.

Cette semaine, Tendance Ouest vous invite à vivre une escapade romantique avec dîner et petit-déjeuner pour deux.

Plus de 1 300 adresses de rêve à découvrir dans le coffret que nous vous offrons : hôtels 3 ou 4 étoiles, châteaux, manoirs, roulottes ou demeures d'exception.

Imaginez : l'arrivée dans un lieu incroyable, la table dressée, les lumières tamisées, le calme… et juste vous deux pour un week-end.

Un moment de détente, d'amour et de gourmandise, avant les fêtes.

Quelques exemples :
– Une nuit romantique dans un château en Loire-Atlantique — entre mer et gastronomie.
– Un séjour gourmand, dans une auberge, en Corrèze — ambiance terroir et feu de cheminée.
– Une escapade en chalet panoramique, dans les Hautes-Alpes — vue sur la montagne et dîner local.
– Une pause détente dans l'Aveyron — charme, pierre et table du Sud-Ouest.
– Un séjour cocooning dans l'Aube — authenticité et cuisine raffinée.
– Une expérience insolite en Ardèche — calme, rivière et nature.
– Une nuit pleine de charme en Haute-Garonne — romantisme et douceur.
– Une escapade dans une chambre d'hôtes et de charme, dans les Pyrénées-Orientales.
– Un séjour gourmand dans le Morbihan — entre Bretagne verte et mer bleue.
– Un week-end insolite dans le Vaucluse — un cocon en bois au cœur des vignes.
– Une nuit d'exception à Rocamadour, dans le Lot — dîner en terrasse sur la vallée.

Envoyez dès maintenant TENDANCE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage vendredi 14 novembre à 8h55.

