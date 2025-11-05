Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 5 novembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 11 Indy de jyr
Le 6 Kamehameha
Le 5 Hamonet de choisel
Le 12 Greco bello
Le 14 Hidalgo des noés
Le 4 Hold up du digeon
Le 1 Idylle express
Le 7 Helios si
Départ à 13h55
Le grand national du trot se court à l'hippodrome de Nantes dans la 2ème course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 3 000 mètres.
