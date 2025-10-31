Jeu. Gagnez la Playstation 5 + le jeu EA SPORTS FC 26

Cette semaine, "Tendance Ouest" vous offre votre console PlayStation 5 - la référence du gaming nouvelle génération. Graphismes ultra-réalistes, vitesse augmentée et son 3D immersif, c'est le jeu de foot le plus complet jamais créé : EA SPORTS FC 26.

Affrontez les meilleures équipes nationales du monde

Plus de 20 000 joueurs, 750 clubs, 120 stades et 35 championnats officiels sont réunis dans ce jeu exceptionnel.

Affrontez les meilleures équipes nationales du monde - l'Espagne, l'Argentine, la France, l'Angleterre et le Portugal. Prenez les commandes des plus grands clubs de la planète : Real Madrid, FC Barcelone, Liverpool FC, Manchester City, Bayern Munich… sans oublier nos équipes françaises comme Paris SG, Olympique de Marseille…

Des superstars mondiales au rendez-vous

Côté joueurs, les superstars mondiales sont au rendez-vous : Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Erling Haaland ou Virgil van Dijk figurent parmi les mieux notés, tout comme les reines du foot féminin Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen, Alessia Russo et Mariona Caldentey.

Envoyez dès maintenant TENDANCE au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS). Tirage au sort vendredi 7 novembre à 8h55.