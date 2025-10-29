Carentan-les-Marais. Le Premier ministre Sébastien Lecornu sera en visite dans la Manche demain

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, est attendu à Carentan-les-Marais, jeudi 30 octobre dans l'après-midi. Il sera accompagné des ministres de la Santé, Stéphanie Rist, et de Françoise Gatel, en charge de l'Aménagement du territoire.

Echanger avec les professionnels de santé

Après un premier déplacement à Mâcon consacré au déploiement de France Santé le 13 septembre, le Premier ministre, visitera le pôle de santé de la commune. Ce sera l'occasion d'échanger avec les professionnels de santé exerçant sur le site, avec des patients et des élus et avec les acteurs de l'offre de soins sur ce territoire.