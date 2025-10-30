Vos pronostics hippiques gratuits pour ce jeudi 30 octobre

Pour maximiser vos chance, Apollinaire vos propose de miser sur le 8 COLBERT WF
Mais aussi sur :
3
11
14
13
9
15
7
Le 1, Un Mec Paasloo, ne part pas.
Le départ de la course est prévu à 13h55.
Le Prix de Soulac se dispute aujourd'hui sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Sur un parcours de 2 700 mètres, dans la première course, ce sont 14 chevaux qui partiront.
Pour maximiser vos chance, Apollinaire vos propose de miser sur le 8 COLBERT WF
Mais aussi sur :
3
11
14
13
9
15
7
Le 1, Un Mec Paasloo, ne part pas.
Le départ de la course est prévu à 13h55.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.