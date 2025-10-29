Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 29 octobre

Pour maximiser vos chances pour cette course, Apollinaire vous conseille de jouer le 4 VOL D'ARGENT
Mais aussi les :
1
10
6
7
3
16
13
Départ prévu à 13h55.
Aujourd'hui, le Prix Santo Pietro se court à l'hippodrome d'Auteuil. Au départ de la 3ème course, il y aura 16 chevaux partants sur un parcours de 3 600 mètres.
