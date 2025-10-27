Vos pronostics hippiques gratuits pour ce lundi 27 octobre

Apollinaire vous conseille de surveiller de prêt le 3 PRINCE AUBOIS
Mais aussi de miser sur :
4 11 8 7 5 6 2
Le départ de la course est à 13h55.
Le prix de la Chambre de Monsieur le Prince se court à l'hippodrome de Chantilly dans la 4ème course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 1 400 mètres.
