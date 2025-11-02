[En images] Près de Caen. Au Comptoir du billard, il rénove des trésors centenaires

Créé en 1976 par Jacques Masselin, le Comptoir du billard s'est imposé comme un pôle central de la pratique en Normandie. Spécialisée dans la rénovation de billards anciens, parfois vieux de 300 ans, cette boutique détenue désormais par François Paliwoda, au 787 rue de Caen à Ifs, fêtera ses 50 ans en 2026.

Le Comptoir du billard propose du neuf et de l'occasion, des rénovations ou encore des transformations. Il y a actuellement 52 billards dans les locaux situés à Ifs. François Paliwoda avec l'Europe mais aussi avec les Etats-Unis.

"Ce métier, c'est la liberté"

Alors qu'il travaillait à Saint-Nazaire, François Paliwoda a rapidement eu la volonté de se mettre à son compte. Il est tombé sur l'affaire de Jacques Masselin, sur le point de partir à la retraite. Originaire de Blainville-sur-Orne, il opère alors un véritable retour aux sources. "Ce métier, c'est la liberté", se réjouit-il, ne voyant pas les heures passer quand il rénove des spécimens vieux de trois siècles dans son atelier. François Paliwoda s'occupe de tout : de la conception à la rénovation, en passant par le transport, ce qui lui a valu de commercer avec le monde entier. Outre les affaires nationales, comme récemment dans le Cantal, il a satisfait des clients d'Europe, mais aussi des Etats-Unis, donnant une dimension internationale à sa profession.

François Paliwoda a appris à construire et rénover en faisant. "Les formations coûtaient trop cher", même s'il avait quelques bases en maçonnerie. Il a, à l'heure actuelle, créé une dizaine de modèles de billard en son nom.

Si l'idée vous vient d'acquérir un billard pour les fêtes, comptez 2 800€ pour de l'entrée de gamme, et jusqu'à 30 000€ pour un billard de style Charles X entièrement rénové.

Plusieurs versions existent, dont le célèbre billard américain. La version française utilise 3 boules seulement. Le but est de toucher les deux autres boules avec son seul lancé, en utilisant les bords de la table ou non.

Rendez-vous à la boutique, où chaque table raconte une histoire.

La queue de billard a connu diverses formes au fil du temps (de la plus ancienne à droite, à la plus moderne à gauche). Le billard vient du croquet, miniaturisé, que Louis XIV jouait avec une queue semblable à celle de droite.