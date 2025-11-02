En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
Economie. Depuis 1976, le Comptoir du Billard s'impose comme la référence en rénovation de billards anciens en Normandie. Dirigé par François Paliwoda, ce spécialiste restaure des tables parfois vieilles de 300 ans et collabore avec des clients à travers le monde. Situé à Ifs près de Caen, le magasin prépare ses 50 ans d'expertise et d'histoire, alliant savoir-faire artisanal et passion du billard.

Publié le 02/11/2025 à 12h00 - Par Léo Besselievre
[En images] Près de Caen. Au Comptoir du billard, il rénove des trésors centenaires
François Paliwoda, 66 ans, n'était pas destiné au billard, préférant la pêche. Après le rachat de l'affaire de Jacques Masselin en 1995, le billard est vite devenu une passion, tant côté pratique que côté restauration.

Créé en 1976 par Jacques Masselin, le Comptoir du billard s'est imposé comme un pôle central de la pratique en Normandie. Spécialisée dans la rénovation de billards anciens, parfois vieux de 300 ans, cette boutique détenue désormais par François Paliwoda, au 787 rue de Caen à Ifs, fêtera ses 50 ans en 2026.

"Ce métier, c'est la liberté"

Alors qu'il travaillait à Saint-Nazaire, François Paliwoda a rapidement eu la volonté de se mettre à son compte. Il est tombé sur l'affaire de Jacques Masselin, sur le point de partir à la retraite. Originaire de Blainville-sur-Orne, il opère alors un véritable retour aux sources. "Ce métier, c'est la liberté", se réjouit-il, ne voyant pas les heures passer quand il rénove des spécimens vieux de trois siècles dans son atelier. François Paliwoda s'occupe de tout : de la conception à la rénovation, en passant par le transport, ce qui lui a valu de commercer avec le monde entier. Outre les affaires nationales, comme récemment dans le Cantal, il a satisfait des clients d'Europe, mais aussi des Etats-Unis, donnant une dimension internationale à sa profession.

Si l'idée vous vient d'acquérir un billard pour les fêtes, comptez 2 800€ pour de l'entrée de gamme, et jusqu'à 30 000€ pour un billard de style Charles X entièrement rénové.

Rendez-vous à la boutique, où chaque table raconte une histoire.

Galerie photos
