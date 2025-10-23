En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
Maisons d’Intérieur : construction de maisons et d’extension en ossature bois en Normandie

Depuis près de vingt ans, Maisons d’Intérieur accompagne les Normands dans leurs projets de construction de maisons et d’extension de maison ou de terrasse. L’entreprise et son équipe proposent un accompagnement complet pour un résultat 100 % personnalisé !

Publié le 23/10/2025 à 09h42, mis à jour le 23/10/2025 à 10h05
Des professionnels au service de vos projets de construction et rénovation !

Gagnez en mètres carrés avec une extension en ossature bois

Besoin d’une nouvelle chambre à coucher ? Vos enfants rêvent d’une salle de jeux ? Vous souhaitez aménager un espace de télétravail confortable et pratique ? Maisons d’Intérieur est votre partenaire dans la construction d’extension de maison à ossature bois.

Constructeur spécialisé intervenant à 1h autour de Caen, l’entreprise normande vous accompagne à chaque étape de votre projet, de l’étude complète à la réalisation du chantier.

Tout est 100 % personnalisable ! Les modèles proposés s’adaptent à toutes les configurations architecturales pour une mise en œuvre simple et rapide, dans le respect des normes en vigueur.

« Nous réalisons nous-mêmes les structures en bois (murs/plancher/charpente) et proposons un large choix de revêtements extérieurs et intérieurs pour répondre à toutes les envies de nos clients », précise Franck Le Prieur, directeur de Maisons d’Intérieur.

Bardage naturel, panneaux type TRESPA, bardage peint ou saturé, de nombreux choix sont possibles afin de s’harmoniser parfaitement avec la structure existante.

Maisons individuelles et terrasses en bois

En plus de l’extension de maison, Maisons d’Intérieur propose la construction de maison avec un matériau 100 % naturel : le bois. En ossature bois, elles sont solides et durables dans le temps pour des habitations de belles gammes au style chaleureux.

Une équipe de professionnels qualifiés assure également la création et la rénovation de terrasses en bois.

« Nous utilisons de plus en plus le bambou. Il s’agit d’un matériau aussi durable, mais plus écologique ».

Rénovation de menuiseries intérieures et extérieures

Envie de faire des économies d’énergie tout en améliorant votre confort ? L’entreprise intervient pour des rénovations de tout type de menuiseries extérieures en PVC, alu ou bois : fenêtres, portes, portes coulissantes…

Plus d’informations

