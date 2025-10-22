Cinéma. "Gaby et la maison magique", un film coloré

Gaby et la maison magique quitte les écrans de la maison pour prendre place sur grand écran. Un film attendu par de nombreux enfants qui verront se côtoyer images réelles et effets spéciaux. Ce film est participatif, les acteurs s'adressent directement aux enfants dans la salle, ça peut paraître déroutant mais ça ne dure jamais très longtemps, donc les éventuels silences des spectateurs ne seront pas trop pesants !

Gaby est "grande" elle arrive dans l'adolescence, mais reste extrêmement attachée à sa maison magique offerte pas sa grand-mère, dans laquelle la magie lui permet de jouer avec des créatures chat. A la suite de péripéties, elle va devoir sauver ses amis, tombés dans les mains d'une "Cruella" obsédée non pas par les dalmatiens mais par les chats.

En plus de ce sauvetage, les créatures vont devoir affronter elles aussi des épreuves de leur côté et se défendre. Le film fait la part belle à ces aventures mais c'est aussi le thème du passage à l'âge adulte et du temps qui passe qui est abordé. Ce thème n'est pas abordé de manière très profonde par rapport à d'autres films concurrents, dommage.

Les adultes trouveront que l'actrice principale en version "humaine" en fait un peu trop, avec un sourire forcé à l'américaine, mais elle est plus souvent en version animée.

Gaby et la maison magique est un film qui s'adresse aux plus jeunes, qui passeront un moment sympa et coloré avec leurs personnages favoris. Les adultes auront plus un rôle d'accompagnateur sur ce film-là, n'y trouvant pas leur compte. Gaby et la maison magique, c'est en ce moment au cinéma !

Film sorti mercredi 8 octobre 2025. - Dreamworks