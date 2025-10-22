Cadeau. Laure va partir en Espagne voir Lady Gaga !

En ce moment Undressed SOMBR
Loisir. La semaine dernière, Laure, de Condé en Normandie, a gagné ses places pour voir Lady Gaga à Barcelone grâce à "Tendance Ouest" !

Publié le 22/10/2025 à 11h49 - Par Laure
Ce vendredi 17 octobre, Tendance Ouest offrait un concert de rêve, celui de Lady Gaga à Barcelone, avec transport, nuit d'hôtel et petit-déjeuner pour deux personnes, ainsi que deux places pour le show The Mayhem Ball, la septième tournée internationale de la chanteuse.

Thibault Deslandes a appelé à 8h55, en direct à l'antenne dans Tendance Matin, notre gagnante : Laure, de Condé en Normandie (Calvados).

Laure gagne ses places de concert pour aller voir Lady Gaga!

Grande fan de Lady Gaga, Laure a même dansé sur le titre Shallow lors de l'ouverture du bal de son mariage ! Elle assistera au concert mardi 28 octobre prochain à Barcelone, première date européenne de la tournée.

Cette tournée passera par la France le 13 novembre 2025 à Lyon et les 17, 18, 20 et 22 novembre 2025 à Paris, à l'Accor Arena.

