Alençon. Gagnez 2 places enfants pour le parc Fun Loisirs Anova

Venez décrouvrir et vous amusez au Parc Fun Loisirs où une trentaines d'attractions vous attendent : structures gonflables gigantesque, manèges, trampoline et spectacles de mascottes.

Vos enfants pourront escalader, faire du toboggan, sauter, courrir et suivre un parcours d'obstacles sur de fantastiques aménagements.

Ouverture des portes de 10h à 19h sans interruption.

Restauration sur place.

Des chaises et des bancs sont disponibles sur l'ensemble du parc.

Date : du 29 octobre au 2 novembre à Anova à Alençon

⇒ Pour tentez de gagner 2 entrées pour vos enfants, remplissez simplement le formulaire ci dessous.

Tirage au sort le 23 octobre.