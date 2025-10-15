Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 15 octobre

Bélier
Votre réalisme vous fera éviter de faire une erreur qui aurait été lourde de conséquences.
Taureau
Le moment est idéal pour vous mettre en retrait, vous accorder une plage de réflexion.
Gémeaux
La vie à deux n'est pas jubilatoire tous les jours, mais vous avez cerné les éléments perturbateurs.
Cancer
Une sensation de lassitude se fait sentir, c'est la teneur de vos états d'âme qui est en cause, amusez-vous.
Lion
Quelques changements dans votre emploi du temps vous laissent l'opportunité de faire ce dont vous avez envie ? Prenez le large.
Vierge
Pour parvenir à vos fins vous devrez négocier, sans aucun doute le résultat sera satisfaisant.
Balance
Vous avez un peu de mal à prendre des initiatives, si vos proches ne vous poussent pas à en prendre, vous ne le faites pas.
Scorpion
La bonne humeur est de mise et des contacts, des plaisirs et des occasions à ne pas laisser passer sont au rendez-vous. Tout vous sourit !
Sagittaire
De nombreuses surprises gâcheront plus d'une fois vos projets si vous ne les avez pas bien préparés.
Capricorne
C'est avec enthousiasme que vous communiquez et charmez vos interlocuteurs. Vos bonnes idées font mouche.
Verseau
Vous avez de la chance dans votre vie financière en ce moment, si cela se trouve vous allez être augmenté.
Poissons
La journée s'annonce sereine car vos échanges sont agréables et équilibrés.
