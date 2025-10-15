En ce moment FANTASY MARIAH CAREY
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 15 octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 15/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 15 octobre
Bélier

Votre réalisme vous fera éviter de faire une erreur qui aurait été lourde de conséquences.

Taureau

Le moment est idéal pour vous mettre en retrait, vous accorder une plage de réflexion.

Gémeaux

La vie à deux n'est pas jubilatoire tous les jours, mais vous avez cerné les éléments perturbateurs.

Cancer

Une sensation de lassitude se fait sentir, c'est la teneur de vos états d'âme qui est en cause, amusez-vous.

Lion

Quelques changements dans votre emploi du temps vous laissent l'opportunité de faire ce dont vous avez envie ? Prenez le large.

Vierge

Pour parvenir à vos fins vous devrez négocier, sans aucun doute le résultat sera satisfaisant.

Balance

Vous avez un peu de mal à prendre des initiatives, si vos proches ne vous poussent pas à en prendre, vous ne le faites pas.

Scorpion

La bonne humeur est de mise et des contacts, des plaisirs et des occasions à ne pas laisser passer sont au rendez-vous. Tout vous sourit !

Sagittaire

De nombreuses surprises gâcheront plus d'une fois vos projets si vous ne les avez pas bien préparés.

Capricorne

C'est avec enthousiasme que vous communiquez et charmez vos interlocuteurs. Vos bonnes idées font mouche.

Verseau

Vous avez de la chance dans votre vie financière en ce moment, si cela se trouve vous allez être augmenté.

Poissons

La journée s'annonce sereine car vos échanges sont agréables et équilibrés.

