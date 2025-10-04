En ce moment The First Time Damiano DAVID
Saint-Vaast-la-Hougue. Un membre d'équipage d'un navire blessé évacué en urgence, le CROSS Jobourg mobilisé

Sécurité. Vendredi 3 octobre, un membre d'équipage d'un navire a été évacué à Saint-Vaast-la-Hougue dans la Manche. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Cherbourg en hélicoptère. Précisions.

Publié le 04/10/2025 à 11h28 - Par Justine Carrère
Saint-Vaast-la-Hougue. Un membre d'équipage d'un navire blessé évacué en urgence, le CROSS Jobourg mobilisé
Un membre d'équipage d'un navire a été secouru vendredi 3 octobre à Saint-Vaast-la-Hougue dans la Manche. Blessé, il a été conduit à l'hôpital en hélicoptère.

Un membre d'équipage d'un navire a été évacué pour raisons médicales. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a indiqué ce samedi 4 octobre que la veille, vendredi 3 octobre en fin d'après-midi, un navire de commerce se trouvant au mouillage à Saint-Vaast-la-Hougue a requis "une assistance médicale auprès du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg pour un membre d'équipage blessé à bord". Il a été conduit à l'hôpital.

Un hélicoptère engagé

Le CROSS a donc établi une conférence téléphonique entre le Centre de consultation médicale maritime (CCMM) et le requérant, puis a mis en lien le médecin du CCMM basé à Toulouse avec celui du Samu de coordination médicale maritime (SCMM) du Havre. Le médecin régulateur a préconisé une évacuation sanitaire. Le CROSS a donc engagé l'hélicoptère H160 de la Marine nationale basé à Maupertus-sur-Mer dans la Manche, qui a procédé à l'hélitreuillage de la personne vers le Centre d'incendie et de Secours de Tourlaville. La victime a été prise en charge par les services de secours et conduite au centre hospitalier du Cotentin à Cherbourg.

Si vous êtes victime ou témoin d'un événement de mer, contactez les secours par téléphone en composant le n°196 ou sur le canal 16 de votre VHF.

