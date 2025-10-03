Caen. Alerte à la bombe devant la synagogue : les démineurs ont été mobilisés

En début d'après-midi, ce vendredi 3 octobre, une alerte à la bombe a été signalée devant la synagogue de Caen, située avenue de la Libération. Un sac a été retrouvé devant la porte d'entrée puis signalé aux autorités.

Le secteur bouclé

Les démineurs se sont rendus sur place et un périmètre de sécurité a été établi autour des lieux. Le secteur a été bouclé entre le quartier du Vaugueux et le croisement avec l'avenue de la Libération. Finalement, il s'agissait d'une fausse alerte. Celle-ci a été levée vers 14h50.

En mai 2024, la synagogue de Rouen avait été incendiée par un homme. Ce dernier avait été abattu par les forces de l'ordre.