Caen. Alerte à la bombe devant la synagogue : les démineurs ont été mobilisés

En début d'après-midi, ce vendredi 3 octobre, une alerte à la bombe a été signalée devant la synagogue de Caen, située avenue de la Libération. Un sac a été retrouvé devant la porte d'entrée puis signalé aux autorités.
Le secteur bouclé
Les démineurs se sont rendus sur place et un périmètre de sécurité a été établi autour des lieux. Le secteur a été bouclé entre le quartier du Vaugueux et le croisement avec l'avenue de la Libération. Finalement, il s'agissait d'une fausse alerte. Celle-ci a été levée vers 14h50.
En mai 2024, la synagogue de Rouen avait été incendiée par un homme. Ce dernier avait été abattu par les forces de l'ordre.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.