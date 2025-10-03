En ce moment Je m'en vais VIANNEY
Caen. Alerte à la bombe devant la synagogue : les démineurs ont été mobilisés

Sécurité. Une alerte à la bombe a été signalée vendredi 3 octobre devant la synagogue de Caen. Les démineurs se sont rendus sur place. 

Publié le 03/10/2025 à 15h19 - Par Lucien Devôge
Un périmètre de sécurité a été mis en place devant la synagogue de Caen vendredi 3 octobre après une alerte à la bombe. - Tendance Ouest

En début d'après-midi, ce vendredi 3 octobre, une alerte à la bombe a été signalée devant la synagogue de Caen, située avenue de la Libération. Un sac a été retrouvé devant la porte d'entrée puis signalé aux autorités. 

Le secteur bouclé

Les démineurs se sont rendus sur place et un périmètre de sécurité a été établi autour des lieux. Le secteur a été bouclé entre le quartier du Vaugueux et le croisement avec l'avenue de la Libération. Finalement, il s'agissait d'une fausse alerte. Celle-ci a été levée vers 14h50.

En mai 2024, la synagogue de Rouen avait été incendiée par un homme. Ce dernier avait été abattu par les forces de l'ordre. 

