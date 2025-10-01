En ce moment Undressed SOMBR
Calvados. Le festival "Imaginons demain" place l'écologie au centre des bibliothèques

Culture. Spectacles, rencontres, ateliers et tables rondes : en novembre, les bibliothèques du Calvados organisent plusieurs événements gratuits autour des questions écologiques.

Publié le 01/10/2025 à 17h24 - Par Elvire Alix
Le festival "Imaginons demain" est organisé par le Département et les bibliothèques du Calvados.

Est-ce qu'on peut discuter de la fin du monde à table ? C'est une question que se pose la compagnie La Cour des comptes au cours d'un "Repas-Spectacle", pour l'ouverture du festival "Imaginons demain" le 30 octobre 2026 porté par le Département du Calvados.

Pendant un mois, plusieurs événements auront lieu dans 35 des 135 bibliothèques du Calvados, autour des questions environnementales. Ateliers d'écriture, spectacles, expositions, rencontres et débats, ou encore résidences artistiques sur les techniques durables, mais aussi sur les enjeux liés au territoire calvadosien comme l'érosion des rivages.

Rendez-vous dans les bibliothèques

Dives-sur-Mer, Ranville, Saint-Pierre-en-Auge, Blanville-sur-Orne ou encore Langrune-sur-Mer : les artistes et écrivains se déplaceront partout dans le Calvados. Pour Sylvie Jacques, vice-présidente du Département et chargée de la culture : "Les bibliothèques sont des lieux de rencontres, d'échanges gratuits, lieux parfaits pour ce type de manifestation car c'est aussi le moyen d'attirer un public plus vaste et familial."

Pour connaître la programmation complète, rendez-vous dans vos médiathèques ou sur le site du Département du Calvados.

