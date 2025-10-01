Calvados. Le festival "Imaginons demain" place l'écologie au centre des bibliothèques

Est-ce qu'on peut discuter de la fin du monde à table ? C'est une question que se pose la compagnie La Cour des comptes au cours d'un "Repas-Spectacle", pour l'ouverture du festival "Imaginons demain" le 30 octobre 2026 porté par le Département du Calvados.

Pendant un mois, plusieurs événements auront lieu dans 35 des 135 bibliothèques du Calvados, autour des questions environnementales. Ateliers d'écriture, spectacles, expositions, rencontres et débats, ou encore résidences artistiques sur les techniques durables, mais aussi sur les enjeux liés au territoire calvadosien comme l'érosion des rivages.

Rendez-vous dans les bibliothèques

Dives-sur-Mer, Ranville, Saint-Pierre-en-Auge, Blanville-sur-Orne ou encore Langrune-sur-Mer : les artistes et écrivains se déplaceront partout dans le Calvados. Pour Sylvie Jacques, vice-présidente du Département et chargée de la culture : "Les bibliothèques sont des lieux de rencontres, d'échanges gratuits, lieux parfaits pour ce type de manifestation car c'est aussi le moyen d'attirer un public plus vaste et familial."

Pour connaître la programmation complète, rendez-vous dans vos médiathèques ou sur le site du Département du Calvados.