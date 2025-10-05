Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 5 octobre

Bélier

Plus détendu, vous rayonnez et vous êtes bien décidé à partager votre optimisme et votre joie de vivre.

Taureau

Cette journée apporte à votre émotivité relationnelle le sentiment de vous rendre utile à autrui au maximum.

Gémeaux

Ce n'est pas une mauvaise journée si vous vous montrez adaptable et ne cherchez pas à polémiquer sur des détails qui n'intéressent personne.

Cancer

Vous retrouvez le sourire dans des circonstances que vous n'attendiez pas.

Lion

On sera particulièrement à votre écoute aujourd'hui ! Vous vous sentez valorisé !

Vierge

Vous pouvez réussir mais vous devez respecter les règles, faites taire vos exigences quand elles empiètent sur le terrain des autres.

Balance

Excellente journée pour donner le meilleur. Vous brillez de mille feux !

Scorpion

C'est une belle journée pour vous remettre en question et apporter un petit plus à votre vie affective.

Sagittaire

Grâce à votre bonne humeur et votre esprit d'initiative, c'est le bon moment pour saisir les opportunités qui s'offrent à vous.

Capricorne

La journée est idéale pour élargir votre cercle relationnel et laisser libre cours à votre créativité

Verseau

Vous aurez à cœur de progresser, de tirer des plans sur la comète et d'œuvrer pour les concrétiser au plus vite.

Poissons

Ne vous découragez pas et ne ratez pas l'occasion de vous surpasser en attaquant vos tâches avec une détermination sans faille.