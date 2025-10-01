En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 1er octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 01/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

N'accordez aucun crédit aux rumeurs qui circulent. Faites-vous votre propre opinion.

Taureau

Quelques problèmes de couple sont à craindre. Mais la fin de la journée verra une très nette amélioration de vos rapports.

Gémeaux

Tout dépendra de votre état d'esprit ! Essayez d'être aussi positif que possible.

Cancer

Vos observations vous aideront à prendre le recul nécessaire par rapport à un problème récurrent.

Lion

Le travail d'équipe, que vous n'aimez pas beaucoup d'ordinaire, vous semblera soudain indispensable.

Vierge

Le rythme de cette journée sera trépidant et vous ressentirez le besoin de vous détendre en fin de journée.

Balance

La réussite de vos initiatives vous redonnera confiance et l'envie de poursuivre vos efforts.

Scorpion

Il est possible que vous souffriez de maux de tête. Il faudra évacuer la tension nerveuse.

Sagittaire

Votre intuition peut vous aider à éviter les pièges que certaines personnes essaieront de vous tendre.

Capricorne

Si vous rêvez de vous isoler sur une île déserte, c'est que vous avez vraiment besoin de vacances.

Verseau

Laissez-vous aller à vos envies, vous êtes sur un petit nuage et votre charme est à son apogée !

Poissons

Méfiez-vous de votre trop grande susceptibilité ! Elle provoquera des heurts inutiles avec vos proches.

