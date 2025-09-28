Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 28 septembre

Bélier
Vous êtes concerné par l'ambiance au foyer. Vous devez régler certaines questions en instance au sein du clan familial.
Taureau
Votre forme morale est excellente. Personne ne pourra y résister, le succès est à portée de main, foncez.
Gémeaux
Vous ne supportez pas le gaspillage et vous ne manquez pas de le dire mais vos réflexions sont reçues avec froideur.
Cancer
C'est le moment d'innover, de faire bouger les lignes, de provoquer les échanges, de faire passer vos idées et de miser sur l'audace !
Lion
Des opportunités agréables viendront à vous, ne les négligez pas…
Vierge
Vous avez un peu de mal à vous concentrer, tout entier tourné vers vos objectifs personnels.
Balance
Si vous avez du mal à trouver votre place, confortez-vous dans vos envies. Vous trouverez bien vite la bonne direction.
Scorpion
Vous voilà dépassé par les grandes idées : par les vôtres et celles des autres. Cela n'est pas forcément en accord avec votre esprit pratique.
Sagittaire
Ne vous impliquez pas dans des discussions tendues, surtout aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs mieux à faire.
Capricorne
Vous devrez faire face à des intérêts divergents et les arbitrer indirectement. Soyez diplomate et patient.
Verseau
Surveillez votre équilibre de vie. Entre détente et travail, il faut trouver le bon dosage pour éviter le surmenage.
Poissons
Votre relation vous pousse à vous dépasser, mais vous avez du mal, aujourd'hui, à bien réagir.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.