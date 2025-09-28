En ce moment We Belong Together Mariah CAREY
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 28 septembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 28/09/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Vous êtes concerné par l'ambiance au foyer. Vous devez régler certaines questions en instance au sein du clan familial.

Taureau

Votre forme morale est excellente. Personne ne pourra y résister, le succès est à portée de main, foncez.

Gémeaux

Vous ne supportez pas le gaspillage et vous ne manquez pas de le dire mais vos réflexions sont reçues avec froideur.

Cancer

C'est le moment d'innover, de faire bouger les lignes, de provoquer les échanges, de faire passer vos idées et de miser sur l'audace !

Lion

Des opportunités agréables viendront à vous, ne les négligez pas…

Vierge

Vous avez un peu de mal à vous concentrer, tout entier tourné vers vos objectifs personnels.

Balance

Si vous avez du mal à trouver votre place, confortez-vous dans vos envies. Vous trouverez bien vite la bonne direction.

Scorpion

Vous voilà dépassé par les grandes idées : par les vôtres et celles des autres. Cela n'est pas forcément en accord avec votre esprit pratique.

Sagittaire

Ne vous impliquez pas dans des discussions tendues, surtout aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs mieux à faire.

Capricorne

Vous devrez faire face à des intérêts divergents et les arbitrer indirectement. Soyez diplomate et patient.

Verseau

Surveillez votre équilibre de vie. Entre détente et travail, il faut trouver le bon dosage pour éviter le surmenage.

Poissons

Votre relation vous pousse à vous dépasser, mais vous avez du mal, aujourd'hui, à bien réagir.

