Société. Les seniors, génération très connectée ? Tout est fait pour en Normandie

Chaque année, la fracture numérique qui sépare les jeunes et les seniors se réduit. En 2024, Médiamétrie, entreprise française qui mesure l'audience des médias y compris Internet, relevait que 8 Français de plus de 65 ans sur 10 "se connectent chaque mois sur Internet". Un grand nombre de ces personnes ont très certainement bénéficié d'ateliers pour s'initier au numérique, vecteur de lien social aujourd'hui.
En Normandie, l'ASEPT, l'Association santé éducation et prévention sur les territoires, a organisé deux ateliers dédiés au numérique. "Ma retraite connectée" pour l'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime, et "Initiation numérique" pour la Manche et le Calvados. "L'idée, c'est de maintenir l'autonomie et le lien social via le numérique", explique Anastasia Pierre de la Brière, chargée de développement en action sociale à la Carsat (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) Normandie et mise à disposition de l'ASEPT. Des ateliers similaires sont disponibles au sein de l'Université Inter-Ages. Sur l'antenne de Caen, Jacques Leonard son responsable explique : "Nous avons des activités comme la communication numérique avec les institutions pour se familiariser avec le site des impôts ou de la Sécurité sociale. Il y a aussi 'Mon téléphone et moi', pour faire le tour des différentes applications que l'on utilise au quotidien." Mais à l'Université Inter-Ages, on va encore plus loin : "On apprend à utiliser des logiciels de Dessin animé par ordinateur (DAO) pour de l'architecture. On fait des ateliers d'infographie et de l'utilisation de Photoshop et Lightroom pour les photographes", détail Jacques Leonard. Ce dernier a d'ailleurs fait un constat : "Sur nos 1 700 adhérents à Caen, moins de 20 personnes n'avaient pas d'adresse mail cette année. Et il faut savoir qu'il y a une douzaine d'années, on ne faisait principalement que de l'initiation. Aujourd'hui, on fait surtout du perfectionnement."
Pour aller plus loin
D'autres ateliers pour aller plus loin ?
L'aide de Présence Verte
L'ASEPT Normandie invite à se perfectionner avec les ateliers de niveau 2 proposés par le prestataire Présence Verte, basé à Caen. Ces sessions ne sont pas financées par l'ASEPT, mais peuvent être prises en charge par d'autres partenaires locaux. Présence Verte propose également aux participants d'acheter une tablette préparée sur mesure.
HappyVisio, des ateliers en visio
Autre proposition de l'ASEPT Normandie, l'utilisation de la plateforme en ligne HappyVisio. Les participants des projets de l'ASEPT peuvent utiliser cet outil normand pour participer à des conférences ou des ateliers interactifs sur de multiples thèmes. Cela va de l'activité physique à la cuisine, en passant par l'apprentissage numérique.
L'Université Inter-Ages
L'UIA dispense de nombreux cours chaque année, à raison de 16h à 24h de cours entre octobre et mai. Ces cours rassemblent 20 personnes au maximum, pour favoriser l'interaction avec les intervenants. Informations sur uia-normandie.fr.
