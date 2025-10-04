Société. Les seniors, génération très connectée ? Tout est fait pour en Normandie

Chaque année, la fracture numérique qui sépare les jeunes et les seniors se réduit. En 2024, Médiamétrie, entreprise française qui mesure l'audience des médias y compris Internet, relevait que 8 Français de plus de 65 ans sur 10 "se connectent chaque mois sur Internet". Un grand nombre de ces personnes ont très certainement bénéficié d'ateliers pour s'initier au numérique, vecteur de lien social aujourd'hui.

En Normandie, l'ASEPT, l'Association santé éducation et prévention sur les territoires, a organisé deux ateliers dédiés au numérique. "Ma retraite connectée" pour l'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime, et "Initiation numérique" pour la Manche et le Calvados. "L'idée, c'est de maintenir l'autonomie et le lien social via le numérique", explique Anastasia Pierre de la Brière, chargée de développement en action sociale à la Carsat (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) Normandie et mise à disposition de l'ASEPT. Des ateliers similaires sont disponibles au sein de l'Université Inter-Ages. Sur l'antenne de Caen, Jacques Leonard son responsable explique : "Nous avons des activités comme la communication numérique avec les institutions pour se familiariser avec le site des impôts ou de la Sécurité sociale. Il y a aussi 'Mon téléphone et moi', pour faire le tour des différentes applications que l'on utilise au quotidien." Mais à l'Université Inter-Ages, on va encore plus loin : "On apprend à utiliser des logiciels de Dessin animé par ordinateur (DAO) pour de l'architecture. On fait des ateliers d'infographie et de l'utilisation de Photoshop et Lightroom pour les photographes", détail Jacques Leonard. Ce dernier a d'ailleurs fait un constat : "Sur nos 1 700 adhérents à Caen, moins de 20 personnes n'avaient pas d'adresse mail cette année. Et il faut savoir qu'il y a une douzaine d'années, on ne faisait principalement que de l'initiation. Aujourd'hui, on fait surtout du perfectionnement."