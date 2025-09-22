En ce moment Totem M
Dives-sur-Mer. Drapeau palestinien hissé devant la mairie : le préfet du Calvados saisit la justice

Politique. En amont de la déclaration attendue de la France à l'ONU sur la reconnaissance de l'Etat de Palestine, la mairie de Dives-sur-Mer a fait hisser un drapeau palestinien sur sa façade. Le préfet du Calvados a, de son côté, saisi la justice.

Publié le 22/09/2025 à 17h07, mis à jour le 22/09/2025 à 18h31 - Par Elvire Alix
Dives-sur-Mer. Drapeau palestinien hissé devant la mairie : le préfet du Calvados saisit la justice
Ce lundi 22 septembre, la mairie de Dives-sur-mer a hissé le drapeau palestinien, en soutien de la reconnaissance par la France d'un Etat palestinien à l'ONU.

A Dives-sur-Mer, le drapeau palestinien a flotté ce lundi 22 septembre sur la façade de la mairie.

Un geste assumé par le maire

Un choix assumé par le maire, Pierre Mouraret, joint par Tendance Ouest : "J'ai hissé ce drapeau pour exprimer mon soutien à la démarche du président de la République en faveur de la reconnaissance de deux Etats, un palestinien et un israélien", explique-t-il.

L'élu précise avoir indiqué que le drapeau ne resterait pas en place et qu'il serait retiré dans la soirée, après la déclaration d'Emmanuel Macron à l'ONU "mais le préfet a quand même souhaité me déférer", ajoute-t-il. Selon lui, d'autres villes, notamment en Ile-de-France, ont déjà pris la même initiative : "Et c'est tant mieux."

Le principe de neutralité en question

La préfecture, de son côté, rappelle que les édifices publics sont soumis au principe de neutralité : impossible d'y afficher un symbole politique, idéologique ou diplomatique. Elle souligne aussi qu'aucun drapeau européen n'a jamais été hissé sur la façade de la mairie.

Face au refus initial de la commune de retirer l'étendard, le préfet du Calvados a saisi le tribunal administratif de Caen. La juridiction, appelée à statuer en référé, devrait rendre sa décision rapidement.

