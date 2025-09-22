Près d'Yvetot. Un jeune conducteur en urgence absolue après une sortie de route

Un jeune conducteur de 19 ans a fait une sortie de route, sur la D37 (route d'Yvetot) à Touffreville-la-Corbeline, dimanche 21 septembre vers 20h30.

La victime piégée dans son habitacle

A l'arrivée des secours, la victime était piégée dans son habitacle. Le jeune était inconscient. Après sa désincarcération, il a été pris en charge par une équipe du Smur. Il a été transporté à l'hôpital en urgence absolue.

La D37 a été coupée à la circulation, le temps de l'intervention des secours. La gendarmerie s'est rendue sur place pour déterminer les causes de l'accident.

L'intervention a mobilisé treize sapeurs-pompiers et quatre engins.

