Près d'Yvetot. Un jeune conducteur en urgence absolue après une sortie de route

Sécurité. Un jeune conducteur de 19 ans a fait une sortie de route, dimanche 21 septembre à Touffreville-la-Corbeline. Il a été transporté à l'hôpital en urgence absolue.

Publié le 22/09/2025 à 08h36 - Par Gilles Anthoine
Un jeune conducteur de 19 ans a fait une sortie de route, il est très grièvement blessé. - Justine Carrère - Illustration

Un jeune conducteur de 19 ans a fait une sortie de route, sur la D37 (route d'Yvetot) à Touffreville-la-Corbeline, dimanche 21 septembre vers 20h30.

La victime piégée dans son habitacle

A l'arrivée des secours, la victime était piégée dans son habitacle. Le jeune était inconscient. Après sa désincarcération, il a été pris en charge par une équipe du Smur. Il a été transporté à l'hôpital en urgence absolue.

La D37 a été coupée à la circulation, le temps de l'intervention des secours. La gendarmerie s'est rendue sur place pour déterminer les causes de l'accident.

L'intervention a mobilisé treize sapeurs-pompiers et quatre engins.

