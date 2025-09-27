Place du commerce à Caen. Bistrot, jeux et lunettes au programme

"Prévenez vos lecteurs que le mercredi, la boutique est fermée, car j'enfile ma casquette de papa !", plaisante Alex Levron, opticien et gérant de Mes Lunettes, à Douvres-la-Délivrande. Il s'agit de la troisième boutique qu'il ouvre. Après celles de Tilly-sur-Seulles et Verson, il voulait s'étendre sur la partie nord de l'agglomération caennaise. Son objectif : de belles lunettes, pour tous les budgets.

Bistrot ou jeux d'occasion :

du nouveau à Caen !

Ouverte depuis le 30 août, il y a de l'animation dans la boutique de jeux d'occasion Refaites vos jeux. "Nous nettoyons, réparons, mettons à niveau les jeux, pour les revendre à bas prix à nos clients", précise Antoine Gallée, salarié et coordinateur de l'association Refaites vos jeux. Ce sont des bénévoles qui tiennent la boutique, et la transforment en un espace de lien social.

"J'avais envie de travailler pour moi, et sur un créneau plus intimiste, plus proche du quartier", annonce Dimitri Joubert, et c'est chose faite : le bistrot de quartier Chez Gisèle est authentique et accueillant, avec un choix soigné de produits. Ouvert du mardi au samedi.