Place du commerce à Caen. Bistrot, jeux et lunettes au programme

Economie. De nouveaux commerces dynamisent les quartiers caennais : de l'optique, un bistrot et une enseigne solidaire.

Publié le 27/09/2025 à 11h00 - Par Lise Crocquevieille
Cette semaine dans la rubrique place du commerce : une boutique de jeux d'occasion, un bistrot de quartier, et un magasin de lunettes. (Photo : Refaites vos jeux à Caen).

"Prévenez vos lecteurs que le mercredi, la boutique est fermée, car j'enfile ma casquette de papa !", plaisante Alex Levron, opticien et gérant de Mes Lunettes, à Douvres-la-Délivrande. Il s'agit de la troisième boutique qu'il ouvre. Après celles de Tilly-sur-Seulles et Verson, il voulait s'étendre sur la partie nord de l'agglomération caennaise. Son objectif : de belles lunettes, pour tous les budgets.

Bistrot ou jeux d'occasion :
du nouveau à Caen !

Ouverte depuis le 30 août, il y a de l'animation dans la boutique de jeux d'occasion Refaites vos jeux. "Nous nettoyons, réparons, mettons à niveau les jeux, pour les revendre à bas prix à nos clients", précise Antoine Gallée, salarié et coordinateur de l'association Refaites vos jeux. Ce sont des bénévoles qui tiennent la boutique, et la transforment en un espace de lien social.

"J'avais envie de travailler pour moi, et sur un créneau plus intimiste, plus proche du quartier", annonce Dimitri Joubert, et c'est chose faite : le bistrot de quartier Chez Gisèle est authentique et accueillant, avec un choix soigné de produits. Ouvert du mardi au samedi.

 

Chez Gisèle, bistrot de quartier

Caen. Chez Gisèle, bistrot de quartier
De gauche à droite : Louise Blancho, serveuse, Basile Thiérée, cuisinier, et Dimitri Joubert, créateur et gérant de Chez Gisèle, bistrot de quartier quai Eugène Meslin à Caen.

Quai Eugène Meslin à Caen, Dimitri Joubert a ouvert Chez Gisèle. Un bistrot à l'ambiance intimiste, qui ravira les habitants du quartier.

Ouvert de 15h à minuit, tous les jours sauf les dimanches et lundis, Chez Gisèle propose aux clients des tapas, des plats, et des sandwichs qui varient chaque semaine, ainsi que des boissons (bières, vins, cocktails…). Le tout est à partager entre amis dans un cadre chaleureux.

Mes Lunettesà Douvres-la-Délivrande

Douvres-la-Délivrande. Mes Lunettesà Douvres-la-Délivrande
Alex Levron est le gérant de Mes Lunettes, 6 avenue de la Basilique à Douvres-la-Délivrande. 

Ce magasin indépendant d'optique propose une gamme accessible à tous.Alex Levron a ouvert récemment sa troisième boutique, avenue de la Basilique.

Le mantra de cette nouvelle enseigne : des lunettes pour tous les budgets. Vous y retrouverez les marques classiques, mais aussi des montures de créateurs français ou étrangers. Le magasin est ouvert la semaine sauf le mercredi et le dimanche, de 9h15 à 19h, et le samedi de 9h à 16h30.

De l'occasion à Refaites vos jeux 

Caen. De l'occasion à Refaites vos jeux 
De gauche à droite : Brigitte Loyer (coprésidente), Antoine Gallée (coordinateur - salarié) et Hélène Plancq (coprésidente). Tous font partie de l'association et tiennent la boutique Refaites vos jeux à Caen.

Au 22 rue de la Défense Passive, à Caen, la boutique propose des jeux d'occasion.Antoine Gallée est le coordinateur de la boutique tenue par des bénévoles.

L'association Refaites vos jeux a ouvert une boutique, tenue par des bénévoles, où vous pourrez non seulement acheter des jeux de seconde main, mais aussi acheter les pièces manquantes de vos propres jeux. Il est impératif de bien regarder les horaires de permanence avant de venir.

