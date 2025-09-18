Près de Rouen. Astonvilla célèbre 30 ans de carrière et garde un esprit rock

Après une longue pause, c'est en 2020 qu'Astonvilla retrouve la scène, au départ, sans autre ambition que le plaisir : "Le plaisir est intact, on s'éclate vraiment sur scène, nous confie le leader Fred Franchitti, et devant l'accueil que nous ont réservé les spectateurs, nous nous sommes repris au jeu." C'est ainsi qu'est né "Superspectives", un nouvel album publié en mars dernier qui célèbre 30 ans de carrière. Le groupe est en concert au Trianon transatlantique de Sotteville-lès-Rouen, jeudi 18 septembre.

"Astonvilla reste fidèle à lui-même, mais évolue, le son est plus fin, plus pop et electro quoique toujours rock, et notre poésie urbaine engagée mûrît aussi. Cet album parle de relations, de pertes, de sentiments et je l'ai imaginé comme un bouquet de roses destiné à une femme en particulier. Nous sommes fiers d'avoir donné à Astonvilla une identité unique, et heureux de découvrir que notre musique plaît aux fans de la première heure comme à leurs enfants : aujourd'hui Astonvilla est intergénérationnel !"

Pratique. Jeudi 18 septembre à 19h30. Trianon transatlantique à Sotteville-les-Rouen. 22 à 27€. trianontrasatlantique.com.