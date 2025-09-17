Interview. Alexandra Rousier, organisatrice de la Foire : "Les Caennais y sont très attachés"

En quelques mots, comment définiriez-vous la Foire internationale de Caen ?

"Aujourd'hui, la Foire internationale de Caen est presque un personnage public : les Caennais y sont vraiment attachés.

C'est aussi un événement où les gens se rencontrent et où ils peuvent vivre des expériences. C'est un écosystème qui est très révélateur de la société actuelle."

Quelle importance a-t-elle

dans l'économie locale ?

"C'est l'événement de la rentrée économique du territoire. Plus de 450 exposants sont présents et certains d'entre eux dépendent de la Foire pour leur carnet de commandes annuel. Selon nos études, chaque euro investi par un exposant dans son stand rapporte en moyenne 2 euros de retombées immédiates.

Cette année est aussi emblématique car c'est également une rentrée politique pour les candidats aux élections municipales qui ont lieu en mars prochain. La Foire donne l'opportunité aux élus de rencontrer le tissu économique local."

Quel est le profil des visiteurs ?

"Le public est très large, et c'est la difficulté car il faut plaire au plus grand nombre ! Ce sont familles, des jeunes, des personnes qui viennent par curiosité, ou des personnes qui viennent pour un exposant en particulier."

C'est aussi une année liée au Millénaire

de la ville...

"Absolument ! L'exposition événement de la compagnie Le Ballon Vert sur la Parade Opératique va être extrêmement esthétique. Les visiteurs vont pouvoir comprendre comment tout le territoire s'est mobilisé autour du Millénaire de la ville, et pourront se rendre compte des artistes que nous avons sur le territoire."