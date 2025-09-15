Yvetot. La Maison de Quartiers fête ses 10 ans

Yvetot célèbre les 10 ans de sa Maison de Quartiers. A cette occasion, un grand événement festif et familial est organisé samedi 20 septembre, de 11h à 18h, à la Maison de Quartiers et dans le parc attenant. C'est ouvert à tous.

Cet anniversaire se veut un moment de partage, de convivialité et de souvenirs, rassemblant les bénévoles, les partenaires, les équipes et tous ceux qui ont contribué à faire vivre ce lieu depuis une décennie.

De nombreuses activités ludiques et intergénérationnelles seront proposées tout au long de la journée.

Programme

• Course en sac

• Chamboule-tout (créé par les bénévoles)

• Dessin à la craie sur la route (craies artisanales)

• Jeux en bois et jeux d'adresse

• Exposition photo "10 ans d'activités" dans la grande salle

• Pique-nique partagé à midi (ouvert à tous)

• Ambiance musicale en extérieur

Les bénévoles ont déjà commencé à préparer l'événement : fabrication de décorations, animation des stands, cuisine, organisation et logistique.

"La Maison de Quartiers est bien plus qu'un simple lieu, explique Arnaud Mouillard, conseiller municipal délégué à la Maison de Quartiers, depuis 10 ans, elle favorise la rencontre, l'entraide et la créativité. Ce 10e anniversaire est l'occasion de rendre hommage à toutes celles et ceux qui font vivre ce lieu au quotidien - bénévoles, habitants, associations, partenaires. Il sera aussi l'opportunité de mettre en lumière une décennie d'actions sociales, culturelles et éducatives au service du lien entre les habitants."