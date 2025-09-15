En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
Yvetot. La Maison de Quartiers fête ses 10 ans

Loisir. La Maison de Quartiers d'Yvetot fête ses 10 ans. Une grande journée festive est organisée samedi 20 septembre. De nombreuses activités ludiques seront proposées.

Publié le 15/09/2025 à 11h02 - Par Gilles Anthoine
Yvetot. La Maison de Quartiers fête ses 10 ans
La Maison de Quartiers d'Yvetot fête ses 10 ans. Une journée festive est organisée samedi 20 septembre.

Yvetot célèbre les 10 ans de sa Maison de Quartiers. A cette occasion, un grand événement festif et familial est organisé samedi 20 septembre, de 11h à 18h, à la Maison de Quartiers et dans le parc attenant. C'est ouvert à tous.

Cet anniversaire se veut un moment de partage, de convivialité et de souvenirs, rassemblant les bénévoles, les partenaires, les équipes et tous ceux qui ont contribué à faire vivre ce lieu depuis une décennie.

De nombreuses activités ludiques et intergénérationnelles seront proposées tout au long de la journée.

Programme

• Course en sac

• Chamboule-tout (créé par les bénévoles)

• Dessin à la craie sur la route (craies artisanales)

• Jeux en bois et jeux d'adresse

• Exposition photo "10 ans d'activités" dans la grande salle

• Pique-nique partagé à midi (ouvert à tous)

• Ambiance musicale en extérieur

Les bénévoles ont déjà commencé à préparer l'événement : fabrication de décorations, animation des stands, cuisine, organisation et logistique.

"La Maison de Quartiers est bien plus qu'un simple lieu, explique Arnaud Mouillard, conseiller municipal délégué à la Maison de Quartiers, depuis 10 ans, elle favorise la rencontre, l'entraide et la créativité. Ce 10e anniversaire est l'occasion de rendre hommage à toutes celles et ceux qui font vivre ce lieu au quotidien - bénévoles, habitants, associations, partenaires. Il sera aussi l'opportunité de mettre en lumière une décennie d'actions sociales, culturelles et éducatives au service du lien entre les habitants."

