Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 16 septembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 16/09/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Certains frais imprévus pourraient bien déstabiliser l'équilibre de votre budget.

Taureau

Votre intérêt se portera plus sur votre vie de famille que sur vos amours. Un proche aura probablement besoin de votre soutien.

Gémeaux

Vous avez beaucoup de choses en tête, il faudra donc être vigilant et ne rien oublier.

Cancer

Vous avez accumulé beaucoup de fatigue et de stress ces dernières semaines. Votre travail s'en ressent.

Lion

vous manquerez d'allant et les efforts à fournir vous sembleront plus difficiles que d'ordinaire. Ecoutez votre corps !

Vierge

Prenez conscience que vous n'êtes pas un superhéros ! Ne dépassez pas vos limites.

Balance

Vous pourriez avoir des problèmes de vue ou ressentir des maux de tête. N'attendez pas pour consulter.

Scorpion

Ce n'est pas le jour de prendre des initiatives. Les investissements de quelque sorte que ce soit devront attendre un peu.

Sagittaire

Vous trouverez la solution pour effacer un obstacle qui vous empêchait d'avancer, cela vous rendra plus performant.

Capricorne

N'attachez pas trop d'importance aux sautes d'humeur de certains membres de votre entourage.

Verseau

Ce n'est pas en boudant que vous obtiendrez ce que vous voulez. Vous êtes assez futé pour trouver le bon compromis.

Poissons

Vous bénéficierez d'un meilleur équilibre nerveux ce qui vous permettra de retrouver une bonne qualité de sommeil.

