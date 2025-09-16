Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 16 septembre

Bélier
Certains frais imprévus pourraient bien déstabiliser l'équilibre de votre budget.
Taureau
Votre intérêt se portera plus sur votre vie de famille que sur vos amours. Un proche aura probablement besoin de votre soutien.
Gémeaux
Vous avez beaucoup de choses en tête, il faudra donc être vigilant et ne rien oublier.
Cancer
Vous avez accumulé beaucoup de fatigue et de stress ces dernières semaines. Votre travail s'en ressent.
Lion
vous manquerez d'allant et les efforts à fournir vous sembleront plus difficiles que d'ordinaire. Ecoutez votre corps !
Vierge
Prenez conscience que vous n'êtes pas un superhéros ! Ne dépassez pas vos limites.
Balance
Vous pourriez avoir des problèmes de vue ou ressentir des maux de tête. N'attendez pas pour consulter.
Scorpion
Ce n'est pas le jour de prendre des initiatives. Les investissements de quelque sorte que ce soit devront attendre un peu.
Sagittaire
Vous trouverez la solution pour effacer un obstacle qui vous empêchait d'avancer, cela vous rendra plus performant.
Capricorne
N'attachez pas trop d'importance aux sautes d'humeur de certains membres de votre entourage.
Verseau
Ce n'est pas en boudant que vous obtiendrez ce que vous voulez. Vous êtes assez futé pour trouver le bon compromis.
Poissons
Vous bénéficierez d'un meilleur équilibre nerveux ce qui vous permettra de retrouver une bonne qualité de sommeil.
