Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 14 septembre

Bélier
Une situation cocasse vous met de bonne humeur. C'est une journée qui commence très fort et vous seriez prêt à en profiter pour rire un peu.
Taureau
Répandez votre calme et votre sagesse de façon à convertir les autres à une gestion intelligente de leur patrimoine.
Gémeaux
Pourquoi ne pas vous laisser vivre, un tout petit peu ? Personne ne vous en voudra si vous profitez de la douceur de vivre.
Cancer
Aujourd'hui, vous avez fait un bilan intégral de vos comptes et la conclusion est très positive.
Lion
Vous devriez consacrer davantage de temps à votre bien-être, surtout au niveau alimentaire.
Vierge
Pas de baisse de forme ce jour, vous serez même remonté comme une horloge. Pas question, donc, de lâcher la bride !
Balance
Vous avez une telle énergie à revendre que vous vous amusez en bonne compagnie.
Scorpion
La chance est de votre côté, vous allez pouvoir faire la preuve concrète de vos capacités.
Sagittaire
Votre travail, vos compétences et votre efficacité sont reconnus. Vous avez l'agréable sensation d'être enfin estimé à votre juste valeur.
Capricorne
Si vous vous sentez d'humeur instable, essayez de vous dégager de vos obligations.
Verseau
Quelques changements bienvenus interfèrent dans votre journée, vous recevez une nouvelle que vous attendiez depuis quelques jours, et les choses aboutissent.
Poissons
Toutes les conditions sont réunies pour que vous vous épanouissiez dans votre vie relationnelle.
