Harfleur. Le centre de loisirs Les 2 Rives détruit par un incendie

Un impressionnant incendie s'est déclaré mercredi 3 septembre à Harfleur. Le centre de loisirs Les 2 rives, place des droits de l'enfant à Beaulieu, a été entièrement détruit. Le feu a été maîtrisé vers 9h.

• A lire aussi. Evreux. Un hôtel évacué à cause d'un dégagement de vapeur d'eau

Les enfants tout de même pris en charge

Les dégâts sont très importants. Il n'y a, a priori, pas de victimes.

La Ville d'Harfleur indique que les parents peuvent amener leurs enfants à l'école André Gide (juste à côté du centre de loisirs) pour leur prise en charge.

Plus d'informations à venir