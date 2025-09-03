En ce moment Fields of gold STING
Harfleur. Le centre de loisirs Les 2 Rives détruit par un incendie

Sécurité. Un incendie a détruit le centre de loisirs Les 2 Rives à Harfleur, mercredi 3 septembre. Les enfants seront accueillis à l'école André Gide.

Publié le 03/09/2025 à 10h41 - Par Gilles Anthoine
Le centre de loisirs Les 2 Rives a été entièrement détruit par un incendie, à Harfleur.

Un impressionnant incendie s'est déclaré mercredi 3 septembre à Harfleur. Le centre de loisirs Les 2 rives, place des droits de l'enfant à Beaulieu, a été entièrement détruit. Le feu a été maîtrisé vers 9h.

Les enfants tout de même pris en charge

Les dégâts sont très importants. Il n'y a, a priori, pas de victimes.

La Ville d'Harfleur indique que les parents peuvent amener leurs enfants à l'école André Gide (juste à côté du centre de loisirs) pour leur prise en charge.

