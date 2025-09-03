Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 3 septembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 10 Oscar Van Halbeek
Le 3 Gasolin
Le 5 Hunt
Le 7 Hercule de leau
Le 2 Indien de fontaine
Le 6 Nice present
Le 8 Gourou
Le 13 Mister Donald
Départ à 13h55
Le prix du crédit agricole nord-est se court à l'hippodrome de La Capelle dans la 1ère course. Ils seront 15 au départ d'un parcours de 2 700 mètres.
