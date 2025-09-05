En ce moment All Night MAROON 5
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 5 septembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 05/09/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

La journée est bonne pour avancer vers vos objectifs, aller au bout de vos démarches, prendre de nouveaux contacts.

Taureau

Si vous avez de la difficulté à savoir ce que vous devez faire, concentrez-vous sur vos désirs profonds.

Gémeaux

Vous devriez quelque peu lâcher prise sur votre sens des responsabilités et prendre le temps de vous détendre et de vous faire plaisir !

Cancer

Fuyez les personnes frustrantes et restrictives, vous vous sentirez revivre et en parfaite harmonie avec vous-même.

Lion

Vous attirez les faveurs de votre entourage. Méfiez-vous de votre distraction pour éviter des gaffes.

Vierge

Vos émotions seront à fleur de peau, vous qui êtes si émotif, il va falloir apprendre à relativiser.

Balance

Vous allez avoir l'occasion de dire le fond de votre pensée. Sans blesser votre auditoire !

Scorpion

Toutes les activités qui commencent aujourd'hui sont importantes pour les jours à venir.

Sagittaire

L'amour concernera tout le monde aujourd'hui. Moment parfait pour réveiller un amour endormi ou faire naître une histoire toute neuve.

Capricorne

La paix vous gagne, positivement… C'est le moment de vous octroyer une journée de détente entre amis.

Verseau

Il est temps de passer à la vitesse supérieure pour croire en votre inspiration, sans laisser de place aux doutes.

Poissons

Un vent de quiétude va souffler sur votre quotidien et vous rendre particulièrement détendu et apte à voir la vie d'un autre œil.

