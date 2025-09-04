Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 4 septembre

Bélier

Que vous soyez ou non en couple, vous profitez d'échanges affectifs magiques et exceptionnels.

Taureau

Quelle que soit la situation, les informations que vous recevez sont toujours réjouissantes.

Gémeaux

C'est une excellente journée pour exprimer vos sentiments, parler avec votre partenaire ou échanger avec les personnes que vous aimez.

Cancer

Vos idées fusent très vite, les unes après les autres, partagez-les et énoncez-les clairement.

Lion

Vous avez en main tous les atouts pour séduire. Vous vous sentez très sûr de vous et ne craignez pas d'aller à la rencontre de ceux qui vous plaisent.

Vierge

Ne vous prenez pas au sérieux à ce point. Vous prenez tout au premier degré, c'est dommage.

Balance

Cette journée est favorable pour vous affirmer et sortir vainqueur face à des affaires familiales.

Scorpion

Vous puisez dans vos réserves durement… Modérez-vous avant de ne plus savoir quoi penser, cela vous sera profitable.

Sagittaire

Prenez le temps de bien analyser la situation avant d'agir de façon nette.

Capricorne

Vous avez le don de vous adapter avec facilité à toutes les situations ! Ça tombe bien car cette journée sera féconde en nouveautés.

Verseau

La journée est idéale pour vous exprimer librement, vous faire remarquer positivement et passer du bon temps.

Poissons

Apprenez à surfer sur la vague de vos intuitions pour prendre de bonnes décisions. Ecoutez votre cœur plutôt que votre tête…