Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 29 août

Bélier

C'est le jour idéal pour lancer un dialogue délicat avec un proche. Vous dénouerez le problème sans conflits et dans le calme.

Taureau

Vous souhaitez écrire un nouveau chapitre. Vous décidez de tourner la page sur les choses du passé, vous êtes sur le bon chemin !

Gémeaux

C'est dans la paix et la solitude que vous serez le plus efficace et concentré dans vos diverses tâches, aujourd'hui.

Cancer

Vous côtoyez de nouveaux visages et ça vous fait du bien. Votre vie sentimentale est sur le point de se transformer.

Lion

Le téléphone ne cesse de sonner ou vous avez tout le temps quelqu'un qui vous sollicite. Cachez-vous quelque part et ne répondez plus aux appels.

Vierge

Les relations avec des enfants, de jeunes personnes ou des collègues de travail sont favorisées mais vous ne pourrez pas tout gérer.

Balance

Certains prennent un malin plaisir à choquer. Si c'est amusant, cela peut parfois avoir des conséquences démesurées.

Scorpion

Vous êtes sur le devant de la scène aujourd'hui et votre énergie en hausse vous envahit totalement !

Sagittaire

Il est important que vous soyez plus sélectif et que vous trouviez l'aspect pratique de ce que vous faites.

Capricorne

La tension nerveuse est palpable et votre humeur s'en ressent. Vous ne supportez aucune contradiction.

Verseau

Vous ne pouvez plus vous permettre des retards, des hésitations, de la négligence ou de l'indifférence, il faut décider, trancher, agir.

Poissons

Il y a comme autour de vous un changement de vibration et vous lâchez prise sur beaucoup de choses.