Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 25 août

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 25/08/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 25 août
Bélier

Que vous soyez ou non en couple, vous profitez d'échanges affectifs magiques et exceptionnels.

Taureau

Lancez les invitations, organisez de chaleureux moments. Mettez les petits plats dans les grands pour faire plaisir à vos proches.

Gémeaux

C'est une excellente journée pour exprimer vos sentiments, parler avec votre moitié ou échanger avec les personnes que vous aimez

Cancer

Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, faites un effort pour mettre votre charme en avant.

Lion

A la maison, l'entente sera au beau fixe. Prenez pourtant garde aux discussions d'argent.

Vierge

C'est le moment de donner un grand coup de collier aujourd'hui… Ne doutez pas, vous pouvez parfaitement réussir en y mettant le prix.

Balance

Sachez lire entre les lignes. Il y a ce que l'on vous dit, mais aussi ce que l'on ne vous dit pas.

Scorpion

Réfléchissez bien avant de prendre une décision qui ne concerne pas que vous !

Sagittaire

Vous avez l'impression que la situation vous échappe et cela vous rend nerveux. Pas de panique ! Il y a toujours une solution.

Capricorne

Vous vous affirmez avec aisance, vous mettrez un terme à des relations malsaines et ce, sans remords !

Verseau

Vous devriez moduler votre humour aujourd'hui. Vous pourriez faire des gaffes malheureuses.

Poissons

Et si vous vous autorisiez à surprendre agréablement votre moitié aujourd'hui ?

