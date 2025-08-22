Jeu. Gagnez votre coffret Disneyland Paris "1 jour-1 parc" pour 2 !

Envie de retourner en enfance ou de vivre une journée féerique avec la personne de votre choix ?

Tendance Ouest vous offre votre journée de rêve chez Disneyland Resort Paris, où plus de 50 attractions et spectacles éblouissants vous attendent : Mickey et son Orchestre PhilharMagique, it's a small world, Big Thunder Mountain, Pirates of the Caribbean, Star Wars Hyperspace Mountain, Peter Pan's Flight, Phantom Manor, Star Tours : L'Aventure Continue, Buzz Lightyear Laser Blast, Indiana Jones™…

Pour gagner votre coffret cadeau journée en duo au Parc Disneyland Paris, envoyez maintenant TO au 7 14 15 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi), tirage au sort vendredi 29 août !