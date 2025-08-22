Jeu. Gagnez votre coffret Disneyland Paris "1 jour-1 parc" pour 2 !

En ce moment AZIZAM Ed Sheeran
Loisir. Cette semaine, Tendance Ouest vous envoie vivre un conte de fées avec la personne de votre choix. Direction le parc Disneyland Paris pour une journée magique.

Publié le 22/08/2025 à 09h00 - Par Kevin
Tendance Ouest vous envoie vivre une journée magique à Disneyland Paris !

Envie de retourner en enfance ou de vivre une journée féerique avec la personne de votre choix ?

Tendance Ouest vous offre votre journée de rêve chez Disneyland Resort Paris, où plus de 50 attractions et spectacles éblouissants vous attendent : Mickey et son Orchestre PhilharMagique, it's a small world, Big Thunder Mountain, Pirates of the Caribbean, Star Wars Hyperspace Mountain, Peter Pan's Flight, Phantom Manor, Star Tours : L'Aventure Continue, Buzz Lightyear Laser Blast, Indiana Jones™…

Pour gagner votre coffret cadeau journée en duo au Parc Disneyland Paris, envoyez maintenant TO au 7 14 15 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi), tirage au sort vendredi 29 août !

