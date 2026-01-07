Rouen. Gagnez 2 places de cinéma pour le Pathé Docks 76 de Rouen

En collaboration avec le cinéma Pathé Docks 76 de Rouen, Tendance Ouest vous offre 2 places pour assister à la séance de cinéma de votre choix.

Le Pathé Docks 76, c'est un cinéma ouvert toute l'année, 14 salles, des séances en Dolby et 3D ainsi que les indémodables Pop-corn.

Que ce soit pour voir un film d'action, d'animation, de superhéros, d'humour ou dramatique, vous pourrez sélectionner le genre souhaité suivant vos envies.

• Retrouvez toute la programmation du cinéma Pathé Docks 76 ICI

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places de cinéma, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le vendredi 9 janvier.