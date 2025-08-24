En ce moment More Than Words EXTREME
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 24 août

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 24/08/2025 à 05h00 - Par aline@tendanceouest.com
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 24 août
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Aujourd'hui, sans faire de vague ni vous lancer dans de grands débats, vous avez la force d'abattre des montagnes.

Taureau

D'humeur enjouée, plus détendu, votre optimisme est au rendez-vous. Idéal pour aplanir un conflit.

Gémeaux

Vous avez la forme et vous saurez concrètement la mettre à profit, le tout sera de vous arrêter avant la fatigue totale.

Cancer

Un conseil qui vous sera donné vient renforcer vos convictions dans le bon sens. Il ne reste plus qu'à foncer !

Lion

Vous mettez en avant vos qualités de cœur. N'oubliez pas que vous avez, déjà, de lourdes tâches à assumer.

Vierge

C'est en toute quiétude que vous aurez le bonheur de vous changer les idées et d'oublier vos tracasseries.

Balance

Vous voici d'attaque pour vous consacrer à des travaux domestiques de fond... La forme est présente, notamment au plan musculaire.

Scorpion

Vous avez tendance à vouloir que tout évolue dans votre sens. Vous êtes trop autoritaire.

Sagittaire

Vous aurez des contacts facilités avec des personnes intéressantes. Il y a de l'inédit dans l'air.

Capricorne

C'est une belle journée de détente si vous parvenez à lâcher prise sur certains aspects de votre situation.

Verseau

C'est une bonne journée pour lever le pied et vous consacrer à votre vie de famille, à votre moitié, à vos enfants ou à vos amis.

Poissons

Aujourd'hui dans le cercle familial rien ne va comme vous le souhaitez. Face à une situation complexe vous prenez les devants.

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 24 août
