En ce moment Ce qui me va Pierre GARNIER
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 22 août

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 22/08/2025 à 05h00 - Par aline@tendanceouest.com
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 22 août
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Bélier

Un regain de passion vous inspire et vous incite à provoquer des moments d'intense affectivité avec votre moitié.

Taureau

Quoi que vous achetiez n'hésitez pas à y mettre le prix. Actuellement, il vaut mieux investir dans du durable plutôt que rechercher la bonne affaire

Gémeaux

Grâce aux bonnes vibrations que vous envoient les astres, votre situation amoureuse est au beau fixe aujourd'hui

Cancer

Le moment est peut-être venu de ralentir l'allure, vous êtes très actif, voire un peu fébrile, il vous faudrait programmer une pause.

Lion

Vous êtes en accord profond avec vous-même, votre équilibre se renforce, faire du sport serait bienvenu malgré tout.

Vierge

Rien ne vous arrête, aujourd'hui pour ce qui est de semer du courage et de la joie de vivre à vos proches. Vous trouvez les bons mots pour faire rire

Balance

Votre bonne humeur est agissante. Vous seriez bien inspiré de nouer de nouveaux contacts.

Scorpion

Votre vie conjugale est mise en lumière durant cette journée. Vous vivez de jolies choses, vos projets sont nombreux

Sagittaire

Vous êtes moins émotif que d'habitude. Cela vous rend redoutablement efficace pour trancher certaines situations, profitez-en !

Capricorne

Vous dégagez de nouvelles idées qui mettent un peu de carburant dans votre réservoir philosophique.

Verseau

Votre moral est plus solide, vous relativisez mieux les tracasseries. N'hésitez plus, foncez !

Poissons

Si vous manquiez un peu de couleurs dans votre vie amoureuse, il va y en avoir ! Côté émotions, ça devrait bouger.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
ordi portable ACER Neuf
ordi portable ACER Neuf Vernon (27200) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 22 août
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple