Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 22 août

Bélier

Un regain de passion vous inspire et vous incite à provoquer des moments d'intense affectivité avec votre moitié.

Taureau

Quoi que vous achetiez n'hésitez pas à y mettre le prix. Actuellement, il vaut mieux investir dans du durable plutôt que rechercher la bonne affaire

Gémeaux

Grâce aux bonnes vibrations que vous envoient les astres, votre situation amoureuse est au beau fixe aujourd'hui

Cancer

Le moment est peut-être venu de ralentir l'allure, vous êtes très actif, voire un peu fébrile, il vous faudrait programmer une pause.

Lion

Vous êtes en accord profond avec vous-même, votre équilibre se renforce, faire du sport serait bienvenu malgré tout.

Vierge

Rien ne vous arrête, aujourd'hui pour ce qui est de semer du courage et de la joie de vivre à vos proches. Vous trouvez les bons mots pour faire rire

Balance

Votre bonne humeur est agissante. Vous seriez bien inspiré de nouer de nouveaux contacts.

Scorpion

Votre vie conjugale est mise en lumière durant cette journée. Vous vivez de jolies choses, vos projets sont nombreux

Sagittaire

Vous êtes moins émotif que d'habitude. Cela vous rend redoutablement efficace pour trancher certaines situations, profitez-en !

Capricorne

Vous dégagez de nouvelles idées qui mettent un peu de carburant dans votre réservoir philosophique.

Verseau

Votre moral est plus solide, vous relativisez mieux les tracasseries. N'hésitez plus, foncez !

Poissons

Si vous manquiez un peu de couleurs dans votre vie amoureuse, il va y en avoir ! Côté émotions, ça devrait bouger.