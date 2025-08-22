Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 22 août

Bélier
Un regain de passion vous inspire et vous incite à provoquer des moments d'intense affectivité avec votre moitié.
Taureau
Quoi que vous achetiez n'hésitez pas à y mettre le prix. Actuellement, il vaut mieux investir dans du durable plutôt que rechercher la bonne affaire
Gémeaux
Grâce aux bonnes vibrations que vous envoient les astres, votre situation amoureuse est au beau fixe aujourd'hui
Cancer
Le moment est peut-être venu de ralentir l'allure, vous êtes très actif, voire un peu fébrile, il vous faudrait programmer une pause.
Lion
Vous êtes en accord profond avec vous-même, votre équilibre se renforce, faire du sport serait bienvenu malgré tout.
Vierge
Rien ne vous arrête, aujourd'hui pour ce qui est de semer du courage et de la joie de vivre à vos proches. Vous trouvez les bons mots pour faire rire
Balance
Votre bonne humeur est agissante. Vous seriez bien inspiré de nouer de nouveaux contacts.
Scorpion
Votre vie conjugale est mise en lumière durant cette journée. Vous vivez de jolies choses, vos projets sont nombreux
Sagittaire
Vous êtes moins émotif que d'habitude. Cela vous rend redoutablement efficace pour trancher certaines situations, profitez-en !
Capricorne
Vous dégagez de nouvelles idées qui mettent un peu de carburant dans votre réservoir philosophique.
Verseau
Votre moral est plus solide, vous relativisez mieux les tracasseries. N'hésitez plus, foncez !
Poissons
Si vous manquiez un peu de couleurs dans votre vie amoureuse, il va y en avoir ! Côté émotions, ça devrait bouger.
