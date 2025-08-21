Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 21 août

Bélier

Des idées parfois fantaisistes pourraient déboucher sur un projet positif. Suivez le fil de votre imagination.

Taureau

En cette journée, tout ce qui touche aux recherches, travaux intellectuels est favorable financièrement parlant.

Gémeaux

Halte à la routine ! L'ambiance du jour vous entraîne à élargir votre horizon, à découvrir de nouveaux centres d'intérêt, à rencontrer de nouvelles personnes.

Cancer

Un changement dans vos habitudes de gestion se prépare, restez ouvert à de nouvelles propositions, dans votre intérêt.

Lion

Si vous êtes invité dans une soirée, vous serez surpris par le vent de décontraction qui y règne

Vierge

Vous avez une journée peu stressante et vous pouvez faire les choses à votre aise, et avec efficacité.

Balance

Vous vous sentez plus sûr de vous. Voici le moment de prendre une décision importante.

Scorpion

La journée est idéale pour harmoniser vos relations, surprendre votre moitié et jouer sur le mode de l'improvisation.

Sagittaire

Vous rencontrez de nouvelles personnes qui vous ouvrent une porte importante pour votre avenir professionnel.

Capricorne

Vous êtes attentif à la marche de vos affaires et vous réglez mille détails avant de vous évader.

Verseau

Surveillez votre tension, vous êtes tendu sans en avoir conscience, prenez du temps pour vous couper de tous vos combats.

Poissons

Votre humeur aujourd'hui stimule hautement votre créativité, n'hésitez pas à mettre votre grain de sel en soumettant vos points de vue