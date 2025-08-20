Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 20 août

Bélier

La fatigue vous freine sur le plan musculaire, vous avez du sommeil en retard qu'il faut rattraper avant de repartir de plus belle.

Taureau

Votre enthousiasme est précieux pour évoluer mais ne vous croyez pas tout permis non plus.

Gémeaux

Oser de nouvelles approches, établir de nouveaux liens et faire des surprises agréables à ceux que vous aimez.

Cancer

Vous pourriez transformer une rencontre en relation solide et épanouissante. En couple, vous apportez un brin de romantisme et de délicatesse.

Lion

Ce ne sont pas forcément des histoires à dormir debout, les bonnes nouvelles ne sont pas que pour les autres, et votre tour est venu.

Vierge

Un manque d'entrain se fait ressentir et vous empêche d'avancer comme vous le souhaiteriez. Attention à ne pas vous laisser aller au découragement

Balance

Une belle journée s'annonce, vous allez vous détendre en toute tranquillité !

Scorpion

Une délicieuse sensation de paresse vous permet de profiter pleinement de vos temps de repos pour vous ressourcer

Sagittaire

Vous aurez tendance à trop en faire et à être en même temps trop indiscret aux yeux des autres, pensez aussi à vous. Vous ne manquez pas de ressort !

Capricorne

Vous avez la capacité de vous mettre à la place des autres et de comprendre, de l'intérieur, ce qu'ils veulent et ressentent.

Verseau

Ne vous forcez pas à paraître ce que vous ne ressentez pas. Soyez authentique sans faux-semblants.

Poissons

Un regain de dynamisme et de bonnes idées vous permettent d'avancer plus vite vers vos ambitions. Votre positive attitude va marquer l'esprit !