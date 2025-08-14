En ce moment Ce qui me va Pierre GARNIER
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 14 août

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 14/08/2025 à 05h00 - Par aline@tendanceouest.com
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 14 août
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Vous prenez des initiatives qui enchantent votre entourage et qui vous mettent du baume au cœur. Que demander de plus !

Taureau

Aujourd’hui, vous aurez raison de ne pas douter de vous car vous allez donner le meilleur ! Diplomatie, bonne humeur, dynamisme...

Gémeaux

L’amour que vous vous portez à votre moitié vous donne la force nécessaire de contrer les petites contrariétés.

Cancer

Une plus grande qualité de vie vous poussera à réfléchir à de nouvelles possibilités d’avenir au plan budgétaire.

Lion

Réglez vos petits problèmes si vous en avez et ensuite foncez vers des horizons nouveaux. Privilégier la nouveauté ça fait toujours du bien.

Vierge

Vos amis vous donnent de judicieux conseils financiers : tenez-en compte dans votre intérêt, vous avez tout à y gagner.

Balance

Vous réalisez des tâches qui sont dures, soit physiquement, soit intellectuellement. Votre journée porte des fruits prometteurs.

Scorpion

Votre façon d’être vous fera gagner des points aujourd’hui. C’est bon pour votre cote de popularité d’avoir un tel aplomb.

Sagittaire

Si vous stressez dès qu’un changement se profile, apprenez à prendre sur vous et lancez-vous dans l’aventure.

Capricorne

Votre habileté à défendre votre cause, votre gentillesse et votre sens de l’écoute font merveille.

Verseau

Que vous soyez ou non en couple, mettez à profit les énergies émotionnelles de cette journée pour penser à autrui avant vous-même.

Poissons

Vous vous montrerez plus profond que d’ordinaire dans vos échanges, cela vous attire de la reconnaissance.

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 14 août
