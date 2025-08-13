En ce moment Reflet M POKORA
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 13 août

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 13/08/2025 à 05h00 - Par aline@tendanceouest.com
Bélier

Adoptez une attitude neutre en cas de conflit. Il n’y a aucune raison pour que vous preniez feu et flamme pour une cause qui n’est pas la vôtre.

Taureau

Vos intérêts se tournent vers l’extérieur, C’est un moment parfait pour organiser une compétition, une activité de groupe.

Gémeaux

Les grandes résolutions ne sont plus d’actualités, vous passez en mode opérationnel, et il était temps.

Cancer

Pourquoi allez chercher ailleurs ce que vous avez sûrement sous vos yeux ? Une personne qui vous convoite depuis pas mal de temps vous fait les yeux doux.

Lion

Privilégiez toutes les activités qui ont trait à votre maison ou à votre famille, pensez à vos aînés…

Vierge

Vous parvenez à développer des idées ou d’anciens projets que vous aviez concernant votre couple.

Balance

Vous risquez bien de quitter la personne avec qui vous êtes actuellement pour vous tourner vers quelqu’un d’autre. Prudence !!!

Scorpion

Si vous avez besoin de tourner une page c’est maintenant qu’il faut agir, attendre plus longtemps ne servirait à rien à part à vous faire du mal.

Sagittaire

Profitez des énergies dynamisantes pour profiter de la vie sans réserve et jouir pleinement du moment présent

Capricorne

La journée se prête à l’expression de vos sentiments, de ce qui est caché au plus profond de vous. Alors, sortez de votre réserve et communiquez sans avoir peur.

Verseau

Si quelques complications se mettent en travers de votre chemin agissez sans attendre. Plus vous êtes réactif, mieux c’est.

Poissons

Vous avancez résolument vers l’avenir sans vous retourner sur le passé, ceci est tout à votre honneur.

