Bélier
Adoptez une attitude neutre en cas de conflit. Il n’y a aucune raison pour que vous preniez feu et flamme pour une cause qui n’est pas la vôtre.
Taureau
Vos intérêts se tournent vers l’extérieur, C’est un moment parfait pour organiser une compétition, une activité de groupe.
Gémeaux
Les grandes résolutions ne sont plus d’actualités, vous passez en mode opérationnel, et il était temps.
Cancer
Pourquoi allez chercher ailleurs ce que vous avez sûrement sous vos yeux ? Une personne qui vous convoite depuis pas mal de temps vous fait les yeux doux.
Lion
Privilégiez toutes les activités qui ont trait à votre maison ou à votre famille, pensez à vos aînés…
Vierge
Vous parvenez à développer des idées ou d’anciens projets que vous aviez concernant votre couple.
Balance
Vous risquez bien de quitter la personne avec qui vous êtes actuellement pour vous tourner vers quelqu’un d’autre. Prudence !!!
Scorpion
Si vous avez besoin de tourner une page c’est maintenant qu’il faut agir, attendre plus longtemps ne servirait à rien à part à vous faire du mal.
Sagittaire
Profitez des énergies dynamisantes pour profiter de la vie sans réserve et jouir pleinement du moment présent
Capricorne
La journée se prête à l’expression de vos sentiments, de ce qui est caché au plus profond de vous. Alors, sortez de votre réserve et communiquez sans avoir peur.
Verseau
Si quelques complications se mettent en travers de votre chemin agissez sans attendre. Plus vous êtes réactif, mieux c’est.
Poissons
Vous avancez résolument vers l’avenir sans vous retourner sur le passé, ceci est tout à votre honneur.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.