Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 11 août

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 11/08/2025 à 05h00 - Par aline@tendanceouest.com
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 11 août
Votre horoscope signe par signe.

Bélier

Si vous semez à longueur de journée des orties, de la jalousie et de la méchanceté, il y a peu de chance que vous récoltiez de l’amour…

Taureau

Quel que soit l’endroit où vous vous trouverez, vous dégagerez aujourd’hui de la force !

Gémeaux

Individualiste dans l’âme, vous cocherez aujourd’hui, encore plus que d’habitude, les cases d’une personne qui a du mal à s’intégrer dans un collectif.

Cancer

Vous essayez par tous les moyens de savoir ce qui vous arrive. Vos sentiments sont mis à l’épreuve, parlez-en entre vous, c’est une crise passagère.

Lion

Vous devez réduire toute l'agitation qui il y autour de vous, si vous voulez rester opérationnel.

Vierge

Il n’y a malheureusement pas grand-chose à faire, si ce n’est faire le dos rond, et attendre que la tempête se calme !

Balance

Les tensions sont fortes, et se manifestent par une susceptibilité importante. Vous voulez que tout aille vite, retenez une impulsivité contre-productive.

Scorpion

L’esprit est à a révolte, Toujours soucieux des inégalités sociales, vous commencez à vouloir refaire le monde !

Sagittaire

Vous ne vous privez pas pour donner votre avis. Et vous y allez, de vos critiques, et de vos extravagances idéalistes ! On ne vous arrête plus !

Capricorne

Vous voulez prendre de bonnes résolutions. Mais attention, vous risquez de prendre des risques inconsidérés, pour pas grand-chose.

Verseau

Vous ressentez un besoin imminent de décompresser, et une petite séance de sport est la bienvenue. Boxez, pédalez, courez, tout est bon !

Poissons

Passionné mais trop instable, rien ne va plus ! Vous vous mettez dans la provocation obligatoire, vous ne supportez plus le monde actuel. Vive la révolution !

