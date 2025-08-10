En ce moment Nous AMIR
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 10 août

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 10/08/2025 à 05h00
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 10 août
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Non seulement vous ne mettrez pas de genou à terre, mais, en plus, vous allez réussir à renverser la vapeur des contrariétés qui s'est abattue sur vous…

Taureau

Prenez garde à ne pas froisser certains, vous y aller un peu fort question sarcasmes.

Gémeaux

Vous arrivez à vous sortir de situations délicates, grâce à votre tchatche légendaire !

Cancer

Contentez-vous de rester sincère et aimant. Ne compliquez rien. Célibataire, passez votre chemin. Il sera aujourd'hui tortueux !

Lion

L'envie de voir du monde est au programme ! Mais vous devez vous détendre, vous êtes beaucoup trop agité.

Vierge

Vous êtes souvent là où on ne vous attend pas. Vous usez de beaucoup de psychologie dans la conversation, et trouvez le mot juste pour tous. Bien vu !

Balance

Si votre hospitalité ne va pas se démentir aujourd'hui, à l'image d'une discothèque, vous vous mettrez à filtrer les entrées. La rançon de votre accueil !

Scorpion

En famille ou entre amis, Les discordes sont présentes. Votre entourage proche vous trouve ronchon !

Sagittaire

L'amour est au rendez-vous ! Vous mettez tout en oeuvre pour préserver l'équilibre dans votre relation.

Capricorne

Les relations avec quelques-uns des membres de votre clan familial ne sont pas au beau fixe. Aujourd'hui vous serez amené à faire des concessions.

Verseau

Les circonstances des mois passés ont voulu que les échanges amicaux se déroulent dans un cercle restreint ! Du coup, vous y avez pris goût…

Poissons

Vous êtes en bonne forme cependant pour la conserver prenez garde à ne pas prendre de mauvaises habitudes alimentaires.

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 10 août
