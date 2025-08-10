Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 10 août

Bélier
Non seulement vous ne mettrez pas de genou à terre, mais, en plus, vous allez réussir à renverser la vapeur des contrariétés qui s'est abattue sur vous…
Taureau
Prenez garde à ne pas froisser certains, vous y aller un peu fort question sarcasmes.
Gémeaux
Vous arrivez à vous sortir de situations délicates, grâce à votre tchatche légendaire !
Cancer
Contentez-vous de rester sincère et aimant. Ne compliquez rien. Célibataire, passez votre chemin. Il sera aujourd'hui tortueux !
Lion
L'envie de voir du monde est au programme ! Mais vous devez vous détendre, vous êtes beaucoup trop agité.
Vierge
Vous êtes souvent là où on ne vous attend pas. Vous usez de beaucoup de psychologie dans la conversation, et trouvez le mot juste pour tous. Bien vu !
Balance
Si votre hospitalité ne va pas se démentir aujourd'hui, à l'image d'une discothèque, vous vous mettrez à filtrer les entrées. La rançon de votre accueil !
Scorpion
En famille ou entre amis, Les discordes sont présentes. Votre entourage proche vous trouve ronchon !
Sagittaire
L'amour est au rendez-vous ! Vous mettez tout en oeuvre pour préserver l'équilibre dans votre relation.
Capricorne
Les relations avec quelques-uns des membres de votre clan familial ne sont pas au beau fixe. Aujourd'hui vous serez amené à faire des concessions.
Verseau
Les circonstances des mois passés ont voulu que les échanges amicaux se déroulent dans un cercle restreint ! Du coup, vous y avez pris goût…
Poissons
Vous êtes en bonne forme cependant pour la conserver prenez garde à ne pas prendre de mauvaises habitudes alimentaires.
