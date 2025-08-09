Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 9 août

Bélier

Vous faites de la gourmandise une véritable addiction. Aujourd'hui, vous multipliez les moments de douceurs sans penser aux calories !

Taureau

En famille ou entre amis vous aimez donner l'exemple. Aujourd'hui, vos proches sont admiratifs de tous vos efforts. Leur soutien est important.

Gémeaux

Pour améliorer votre pouvoir d'achat, vous allez devoir vous montrer rusé. Vous manoeuvrez avec habileté.

Cancer

Votre dynamisme et votre joie de vivre sont à leur comble. Vous rayonnez ! Les astres vous aident à préserver votre énergie vitale.

Lion

En famille ou entre amis, l'atmosphère est bienveillante. Avec vos proches vous vivez des situations cocasses et divertissantes.

Vierge

En couple ou célibataire, évitez de vous replonger dans le passé, réinventez-vous. Votre peur de l'échec peut vous empêcher de profiter de l'instant présent.

Balance

Cessez de chercher votre double, prenez le temps de découvrir les multiples facettes de votre moitié.

Scorpion

N'entamez aucun projet, ne prenez aucun rendez-vous important, le blocage ou l'échec sera de mise, vous devrez de toutes les manières recommencer !

Sagittaire

Si vous ne trouvez pas un moyen d'évacuer votre tension nerveuse, l'ambiance risque de se dégrader.

Capricorne

Vous en attendez peut-être un peu trop en ce qui concerne une relation amicale, ce qui a tendance à faire fuir certains. Restez optimiste !

Verseau

Les rivalités sont de plus en plus présentes. Une compétition malsaine s'installe. Les relations professionnelles sont assez conflictuelles.

Poissons

Une phase de réflexion sera salutaire sans pour autant tout remettre en cause. Juste un temps de pause pour redonner un nouveau souffle à sa vie.