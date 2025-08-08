Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 8 août

Bélier

Dans le cadre de votre travail votre persévérance vous permettra de franchir un cap, le problème actuel est transitoire.

Taureau

Un petit massage vous ferait le plus grand bien, votre moitié pourrait se porter volontaire, qui sait ?

Gémeaux

Dans le domaine des finances faites confiance à des professionnels. Prenez conseil si vous avez de l'argent à investir.

Cancer

Si vous êtes en période de crise sentimentale, vous aurez enfin l'occasion de tirer un trait sur le malentendu qui vous barrait la route.

Lion

Ménagez votre foie, il est fragilisé. Il est temps de revoir votre hygiène de vie pour conserver un bon tonus.

Vierge

Vous ferez taire votre esprit critique, et vous saurez désamorcer l'agressivité de vos proches. Vous endosserez un rôle de médiateur qui vous ira comme un gant.

Balance

L'énergie ne vous fera pas défaut mais vous devrez faire en sorte de la canaliser pour qu'elle vous soit profitable.

Scorpion

Si vous n'avez pas encore testé une journée de farniente, c'est le moment ou jamais de vous lancer.

Sagittaire

Période intéressante pour votre vie privée, même si une discussion peut vous opposer à votre entourage.

Capricorne

Le moins que l'on puisse dire est que vous ne vous tuerez pas à la tâche aujourd'hui ! Vous gagneriez à être plus concerné par votre travail.

Verseau

Vous avez un projet immobilier en tête ? Commencez par calculer le montant que vous pourrez emprunter.

Poissons

Si vous voulez ramener le calme, commencez par vous montrer plus tolérant et compréhensif. On vous pardonnera plus facilement vos débordements.