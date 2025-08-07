Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 7 août

Bélier

N'hésitez pas à aller de l'avant, à vous affirmer. Si vos exigences sont justifiées, vous obtiendrez gain de cause.

Taureau

Même si l'habit ne fait pas le moine, votre façon de vous habiller parle de votre personnalité.

Gémeaux

Vous êtes trop tendu pour être objectif. Ne prenez pas de décisions importantes aujourd'hui.

Cancer

Votre sensualité sera exacerbée et votre moitié aura tout intérêt à se montrer à la hauteur de vos attentes.

Lion

Vous aurez de bonnes opportunités à saisir dans le domaine professionnel et financier.

Vierge

Votre intuition peut vous aider à éviter les pièges qu'on essaiera de vous tendre, surtout en début de journée.

Balance

Dans le domaine professionnel, tout n'est pas parfait et la concurrence fait rage entre certains collègues et vous.

Scorpion

Côté gros sous, n'attendez rien d'exceptionnel. Les astres semblent se désintéresser de ce secteur. Vous devrez simplement rester raisonnable dans vos dépenses.

Sagittaire

Ambiance morose parmi vos proches et dans vos relations personnelles. Elle s'améliorera si vous y mettez du vôtre.

Capricorne

L'instabilité règne dans votre vie amoureuse parce que vous avez tendance à chercher à réaliser un rêve inaccessible. La réalité va vous rattraper.

Verseau

Un conseil ! vous ne pourrez pas remonter le moral de tout le monde ! Occupez-vous de garder le vôtre !

Poissons

C'est le bon moment pour réfléchir à de nouveaux projets et démarrer ainsi sur de bonnes bases.