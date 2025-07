Jeu. Gagnez votre pass famille au Grand Aquarium de Saint-Malo

Tendance Ouest vous offre votre pass famille 2 entrées adultes + 2 enfants, pour vivre une expérience inoubliable au Grand Aquarium de Saint-Malo !

Plus de 10 000 poissons, 600 espèces des mers et océans du monde entier, et une nouveauté 2025 à ne pas manquer : L'Expédition Nautibus !

Embarquez dans un submersible pour une aventure immersive, à 300 mètres sous la surface… à la recherche d'une mystérieuse cité engloutie, entre science et légendes marines.

Une visite magique, ludique, parfaite pour petits et grands.

