TF1 se lance dans les séries d'action avec No Limit !

Première incursion télévisée du réalisateur et producteur français, No Limit met en scène Vincent Elbaz (La Vérité si je mens ! 3) dans l'uniforme d'un agent des renseignements extérieurs atteint d'une maladie incurable. Conscient qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre, Vincent souhaite reconquérir son ex-femme et passer pour un héros aux yeux de sa fille. Sa double-vie d'agent secret et les mensonges qu'elle entraîne ne vont pas lui faciliter la tâche.

Au cours des six épisodes qui composent la série, Vincent Elbaz donne la réplique à Philippe Hérisson (Les Hommes de l'ombre), Anne Girouard (Kaamelott), Hélène Seuzaret (Les Infidèles), Franck de la Personne (Case Départ) et Christian Brendel (Un village français).

Producteur de No Limit, Luc Besson s'est également impliqué dans la création des personnages et a signé les quatre premiers épisodes dans un esprit mêlant action, polar et comédie.

La bande annonce de la série No Limit: http://www.wat.tv/video/no-limit-bande-annonce-2012-5bc8r_5b8nj_.html