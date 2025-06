Cotentin. Deux étudiants traversent la Manche en kitesurf... pour la bonne cause

Vendredi 20 juin, vers 17h30, Oscar Masson et Marius Lesage, deux jeunes étudiants ont débarqué sur la plage d'Urville-Naqueville dans le Cotentin après avoir traversé la Manche en kitesurf.

Comment s'est passée la traversée ?

"C'était très long et fatigant, j'ai les mains en sang à cause de la voile, ça va me faire de belles cicatrices, mais nous sommes très heureux d'avoir réussi ! Nous sommes partis ce matin du Cotentin pour rejoindre l'Angleterre en zodiac, puis le retour en kitesurf. Les conditions étaient idéales, un grand soleil et un ciel bien dégagé, presque trop parfaites même. Pendant 1h30 au début du périple, nous n'avions pas assez de vent. Il y a eu aussi les traversées des lignes de passage des cargos qui ne voulaient pas forcément s'adapter – ce que je peux comprendre. Et puis l'arrivée, nous voyons la côte depuis 3 heures, j'ai cru que nous n'arriverions jamais !"

Deux étudiants ont traversé la Manche pour permettre de voir la mer à des personnes dans le besoin.

Vous avez réalisé ce périple pour une cause ?

"Oui, nous naviguions pour l'association Tous en Mer, qui offre des séjours au bord de la mer pour les gens dans le besoin : les femmes victimes de violence, les personnes en situation de handicap, les jeunes issus de milieux défavorisés… J'ai eu la chance de toujours connaître la mer, je voulais offrir cette chance à ceux qui ne la connaissent pas !"

Selon la grand-mère de l'un des jeunes, Oscar et Marius ont pu récolter 8000€ grâce à leur périple.

Les proches des deux jeunes sont allés à leur rencontre en zodiac. - Grand-Père d'Oscar

Avez-vous d'autres projets ?

"Déjà je peux vous dire que je ne referai pas la traversée de la Manche, ou du moins je vais commencer par me reposer ! (Rire) La famille d'Oscar a une maison près de Jullouville, alors j'aimerais bien que nous fassions la traversée jusqu'aux îles Chausey. Et moi je viens de Noirmoutier, alors relier l'île d'Yeu aurait aussi beaucoup de sens, toujours en kitesurf ! Après, on regarde aussi un peu pour des compétitions."